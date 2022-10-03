Войти через социальную сеть Войти через социальную сеть

Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа

Место

Реклама Новости спорта Теннис WTA Вчера 22:51 Комментарии Елена Рыбакина на турнире в Чехии взяла реванш за поражение на "Ролан Гаррос" ©РИА "Новости" Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире в Остраве (Чехия), сообщает корреспондент Vesti.kz. В матче первого круга триумфатор "Уимблдона" 2022 года выиграла у американки Мэдисон Киз - 5:7, 6:3, 6:3. Встреча длилась два часа и 11 минут. Отметим, что Рыбакина взяла у Киз реванш за поражение в третьем круге "Ролан Гаррос" - 2022. В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) - Александра Саснович (Беларусь). Поделиться в соц. сетях:











Реклама Реклама Новости Реклама