Елена Рыбакина рискует потерять место в топ-3 мирового рейтинга

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина рискует лишиться третьего места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Tennisuptodate.com.

Это произойдет в том случае, если американка Джессика Пегула, ныне занимающая пятую строчку, успешно выступит на турнире в Вашингтоне (с 31 июля по 6 августа).

"У Рыбакиной будет свободная неделя, и ее позиция в рейтинге WTA может измениться в зависимости от результатов турнира WTA 500 Mubadala Citi Open. Джессика Пегула, первый номер посева турнира и ближайшая преследовательница Рыбакиной в рейтинге, должна выйти в четвертьфинал, чтобы вернуть себе третье место. Пегула пропустит первый раунд, а во втором круге встретится либо с Софией Кенин, либо с теннисисткой из квалификационных раундов. Пегуле хватило бы одной победы, чтобы превзойти Рыбакину хотя бы на время", - пишет издание.

Следующий турниром Рыбакиной станет турнир серии WTA-1000, который пройдет в Монреале (Канада) с 7 по 13 августа.

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