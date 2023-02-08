Елена Рыбакина рассказала о пользе от финала Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, какие уроки усвоила после финала Australian Open, сообщает Gotennis.ru. В решающем матче первая ракетка Казахстана уступила Арине Соболенко из Беларуси.

"Я почувствовала уверенность в себе. После "Уимблдона" было ощущение, что, возможно, мне повезло или сетка сложилась удачно. Были такие мысли. Конечно, после второго финала "Шлема" чувствуешь себя увереннее перед другими турнирами.

Когда не играешь, как сама хочешь, то не показываешь результаты, которых ждешь. Календарь получился сложным, я не получила очки и боролась за попадание на Итоговый, старалась играть побольше турниров. Из-за всего этого подготовка к харду получилась усеченной. Этот опыт тоже важен. В Туре каждую неделю узнаешь что-то новое", - приводит слова Рыбакиной журналистка Рим Абулейл.

Напомним, что Рыбакина занимает десятое место в одиночном разряде рейтинга WTA.

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