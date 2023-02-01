Елена Рыбакина пропустила вперед только одну теннисистку в чемпионской гонке WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина расположилась на втором месте в чемпионской гонке WTA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В обновленной версии Рыбакина набрала 1356 очков. У лидера гонки Арины Соболенко из Беларуси 2470 баллов.

Именно эти две теннисистки в минувшую субботу сыграли в финале женского одиночного разряда Australian Open-2023. Рыбакина взяла первый сет у соперницы - 6:4, но в итоге уступила - 3:6, 4:6.

В рейтинге WTA Рыбакина после финала Открытого чемпионата Австралии совершила исторический скачок, впервые попав в топ-10. Казахстанка, занимавшая до этого 25-е место, теперь располагается на десятой строчке.

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