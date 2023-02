Елена Рыбакина приняла решение по турниру в Дохе

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сообщила, что не примет участие в турнире Qatar Open, который пройдет в столице этой страны Дохе c 13 по 18 февраля, передает корреспондент Vesti.kz.

"К сожалению, я не собираюсь ехать в Доху. Я действительно надеюсь вернуться в следующем году, но в этот раз я не поеду. С точки зрения расписания не так просто много путешествовать. Я очень хорошо играла в Мельбурне, так что мне действительно лучше просто отдохнуть и подготовиться к следующей неделе", - цитирует Рыбакину в своем Twitter журналистка Реем Абуллель.

Rybakina out of Doha:



Unfortunately I’m not gonna go to Doha. Im really looking fwd to come back next year but this time Im not going. Schedule-wise its not easy to travel so much. I played really well in Melbourne so its really better for me just to rest & prepare the next week