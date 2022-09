Елена Рыбакина попала в топ-5 мирового рейтинга

Казахстанка Елена Рыбакина попала в число лучших теннисисток планеты по числу подач на вылет в этом году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным ресурса Relevant Tennis | Stats & Info, Рыбакина, совершившая 305 эйсов, располагается на втором месте в рейтинге по данному показателю. В среднем за матч на счету Рыбакиной 5,98 подач на вылет.

Топ-5 по эйсам выглядит следующим образом:

Каролин Гарсия (Франция) - 345 (6,27 эйсов за матч)

Елена Рыбакина (Казахстан) - 305 (5,98)

Каролина Плишкова (Чехия) - 249 (6,92)

Чжэн Сайсай (Китай) - 230 (6,21)

Людмила Самсонова (Россия) - 230 (5,60).

WTA Ace Leaders in 2022



🇫🇷 Garcia 345 (6.27 aces per match)

🇰🇿 Rybakina 305 (5.98 APM)

🇨🇿 Pliskova 249 (6.92 APM)

🇨🇳 Zheng 230 (6.21 APM)

🇷🇺 Samsonova 230 (5.60 APM)



According to you, who is the best server on WTA Tour? pic.twitter.com/Evcp0Hp2Rr