Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA

Автор:

Комментарии

Елена Рыбакина поборется за выход в полуфинал в Абу-Даби. Кто соперница и когда матч?

Елена Рыбакина поборется за выход в полуфинал в Абу-Даби. Кто соперница и когда матч?
©Mubadala Abu Dhabi Open

Сегодня, 10 февраля, на турнире WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open в ОАЭ состоятся четвертьфинальные встречи. В одной из них ракетки скрестят казахстанка Елена Рыбакина и представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящей игре и шансах Елены на титул.

Это будет крайне увлекательный матч, ведь обе теннисистки находятся в отличном настроении. Рыбакина прямо сейчас десятая ракетка мира, а Хаддад-Майя - 14-я. Для обеих это наивысший рейтинг в карьере, и они не намерены останавливаться на достигнутом.

Елена, посеянная на турнире под третьим номером, накануне в двух сетах переиграла чешку Каролину Плишкову - 6:4, 6:2. Сразу же после окончания этой встречи на корт вышла Хаддад-Майя, а ее оппоненткой была другая казахстанка Юлия Путинцева. Матч завершился трудовой победой Беатрис - 6:4, 6:7(5), 7:6(4).

Казахстанского дерби болельщики не дождались, но Юлия дала настоящий бой шестой сеяной из Бразилии. Также можно отметить, что Путинцева максимально вымотала Беатрис перед ее встречей с Рыбакиной. Бразильянка провела на корте три часа и 16 минут, а на решающем тай-брейке она уступала Юлии со счетом 1:4, однако сумела выиграть шесть мячей кряду. 

Как нелегко было Хаддад-Майе, можно понять хотя бы по этому розыгрышу в исполнении второй ракетки Казахстана:

Ранее пути 23-летней Рыбакиной и 26-летней Хаддад-Майи не пересекались. Стоит учесть, что Беатрис также выделяется своим высоким ростом - 185 сантиметров. Редко бывает такое, что Рыбакина (184 см) дважды подряд играет с соперницами, которые выше нее (рост Плишковой - 186 см). Кроме того, Елене нужно быть готовой к матчу с левшой, коей является представительница Бразилии.

В целом путь к титулу для Рыбакиной выстраивается неплохо. Каких-то громких сенсаций в Абу-Даби не было, и топ-4 сеяных пробились в четвертьфиналы. Соперница победительницы этой игры определится в противостоянии американки Шелби Роджерс и швейцарки Белинды Бенчич (2). С учетом того, что последние четыре встречи между ними завершались победой Белинды, вероятность третьей очной игры между швейцаркой и Рыбакиной крайне велика (пока у них 1:1).

Отметим, что все четвертьфинальные матчи турнира в Абу-Даби можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала Setanta Sports 1

Фото: Mubadala Abu Dhabi Open, WTA©️

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан ОАЭ Бразилия Путинцева Юлия

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus