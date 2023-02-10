Елена Рыбакина поборется за выход в полуфинал в Абу-Даби. Кто соперница и когда матч?

Сегодня, 10 февраля, на турнире WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open в ОАЭ состоятся четвертьфинальные встречи. В одной из них ракетки скрестят казахстанка Елена Рыбакина и представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящей игре и шансах Елены на титул.

Это будет крайне увлекательный матч, ведь обе теннисистки находятся в отличном настроении. Рыбакина прямо сейчас десятая ракетка мира, а Хаддад-Майя - 14-я. Для обеих это наивысший рейтинг в карьере, и они не намерены останавливаться на достигнутом.

Елена, посеянная на турнире под третьим номером, накануне в двух сетах переиграла чешку Каролину Плишкову - 6:4, 6:2. Сразу же после окончания этой встречи на корт вышла Хаддад-Майя, а ее оппоненткой была другая казахстанка Юлия Путинцева. Матч завершился трудовой победой Беатрис - 6:4, 6:7(5), 7:6(4).

Казахстанского дерби болельщики не дождались, но Юлия дала настоящий бой шестой сеяной из Бразилии. Также можно отметить, что Путинцева максимально вымотала Беатрис перед ее встречей с Рыбакиной. Бразильянка провела на корте три часа и 16 минут, а на решающем тай-брейке она уступала Юлии со счетом 1:4, однако сумела выиграть шесть мячей кряду.

Как нелегко было Хаддад-Майе, можно понять хотя бы по этому розыгрышу в исполнении второй ракетки Казахстана:

Ранее пути 23-летней Рыбакиной и 26-летней Хаддад-Майи не пересекались. Стоит учесть, что Беатрис также выделяется своим высоким ростом - 185 сантиметров. Редко бывает такое, что Рыбакина (184 см) дважды подряд играет с соперницами, которые выше нее (рост Плишковой - 186 см). Кроме того, Елене нужно быть готовой к матчу с левшой, коей является представительница Бразилии.

В целом путь к титулу для Рыбакиной выстраивается неплохо. Каких-то громких сенсаций в Абу-Даби не было, и топ-4 сеяных пробились в четвертьфиналы. Соперница победительницы этой игры определится в противостоянии американки Шелби Роджерс и швейцарки Белинды Бенчич (2). С учетом того, что последние четыре встречи между ними завершались победой Белинды, вероятность третьей очной игры между швейцаркой и Рыбакиной крайне велика (пока у них 1:1).

Отметим, что все четвертьфинальные матчи турнира в Абу-Даби можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала Setanta Sports 1.

Фото: Mubadala Abu Dhabi Open, WTA©️