Долларовая миллионерша. Раскрыто огромное состояние Елены Рыбакиной и ее доходы

Состояние первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной составляет три миллиона долларов, сообщает финансовый портал CAknowledge.

Анализ проведет на основе данных, полученных из различных интернет-ресурсов, в числе которых Wikipedia, Forbes, Bloomberg.

"Елена Рыбакина - казахстанская теннисистка, состояние которой на 2023 год составляет около трех миллионов долларов. Елена Рыбакина - многообещающая профессиональная теннисистка из Казахстана, которая произвела фурор на международной теннисной арене. Она уже добилась больших успехов в своей молодой карьере", - пишет портал.

Ежемесячный доход первой ракетки Казахстана оценивается в 40 тысяч долларов, а годовой - в полмиллиона долларов.

Напомним, что Рыбакиной является чемпионкой "Уимблдона-2022" и финалисткой открытого чемпионата "Австралии-2023".