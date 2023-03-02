Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Долларовая миллионерша. Раскрыто огромное состояние Елены Рыбакиной и ее доходы

Долларовая миллионерша. Раскрыто огромное состояние Елены Рыбакиной и ее доходы
©WTA

Состояние первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной составляет три миллиона долларов, сообщает финансовый портал CAknowledge

Анализ проведет на основе данных, полученных из различных интернет-ресурсов, в числе которых Wikipedia, Forbes, Bloomberg.

"Елена Рыбакина - казахстанская теннисистка, состояние которой на 2023 год составляет около трех миллионов долларов. Елена Рыбакина - многообещающая профессиональная теннисистка из Казахстана, которая произвела фурор на международной теннисной арене. Она уже добилась больших успехов в своей молодой карьере", - пишет портал. 

Ежемесячный доход первой ракетки Казахстана оценивается в 40 тысяч долларов, а годовой - в полмиллиона долларов.

Напомним, что Рыбакиной является чемпионкой "Уимблдона-2022" и финалисткой открытого чемпионата "Австралии-2023".

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus