Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

"Больше не будет представлять угрозу". Польский журналист - о поражении Рыбакиной в Штутгарте

"Больше не будет представлять угрозу". Польский журналист - о поражении Рыбакиной в Штутгарте
©Vesti.kz/Турар Казангапов

Польский журналист Radiozet.pl Кшиштоф Собчак высказался о поражении казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на турнире WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Рыбакина второй год подряд проигрывает во втором круге турнира в Штутгарте. Кроме того, она во второй раз за два с половиной месяца уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе.

"Рыбакина больше не будет представлять угрозы для Иги Швентек на турнире WTA 500 в Штутгарте. Казахстанка была вынуждена сняться с матча второго круга с Беатрис Хаддад-Майей из-за травмы спины. Бразильянка вела со счетом 6:1, 3:1.

После победы на "Уимблдоне" Рыбакина проявила себя с лучшей стороны на крупнейших турнирах. Конечно, на US Open-2022 у нее ничего не получилось, и она выбыла в первом круге. Однако в этом году она находится в отличной форме - финалы на Australian Open и в Майами, а также победа в Индиан-Уэллсе говорят сами за себя.

23-летняя Рыбакина быстро стала ночным кошмаром Иги Швентек, таким же, какими не так давно были для нее Мария Саккари или Онс Жабер. В этом сезоне Елена уже трижды обыгрывала Швентек (дважды в официальных матчах WTA).

Ожидалось, что Рыбакина будет самой опасной соперницей Иги Швентек. Грунт - это конек Швентек, тогда как казахстанка только учится играть на этом покрытии, но даже в таких условиях она представляла бы серьезную угрозу. Но пока мы этого не узнаем, так как Елена снялась с соревнований уже на стадии второго круга.

Пока неизвестно, насколько серьезная травма у Рыбакиной", - пишет он в своей статье.

Напомним, что 25 апреля начнется турнир категории WTA 1000 в Мадриде (Испания) - Mutua Madrid Open. Рыбакина изначально планировала сыграть там. Но если она не успеет восстановиться, то может отказаться от участия в турнире.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus