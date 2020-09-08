Юлия Путинцева проиграла исторический для Казахстана матч на US Open

Казахстанка Юлия Путинцева
не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В 1/4 финала Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, встречалась с 41-ракеткой мира американкой Дженнифер Брэйди
и уступила в двух партиях 3:6, 2:6. Счет в личном в противостоянии стал 2-1 в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте час и восемь минут.
Напомним, что Путинцева впервые вышла в четвертьфинал US Open (до этого лучшим достижением на турнире была стадия 1/8 финала).
Дальше четвертьфинальной стадии турниров "Большого шлема" казахстанцы в одиночном разряде не проходили. Ранее до этой стадии на "Ролан Гаррос" дважды доходила Путинцева. Также два раза на этом этапе турнира в Париже останавливалась Ярослава Шведова
, у которой есть еще один четвертьфинал на "Уимблдоне".
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне