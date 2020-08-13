Юлия Путинцева проводит лето в США. Первой из казахстанок вышла из карантина и радует фанатов крутыми фото

Похоже, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева нам тонко намекает, что до конца лета осталось всего 15 дней. Скоро она сыграет на Открытом чемпионате США по теннису, где мы сможем любоваться ей еще больше. А пока смотрите, какие крутые фото есть у нашей теннисистки. Особенно стоит заценить фото под номером 10.
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Похоже, Юлия Путинцева нам тонко намекает, что до конца лета осталось всего 15 дней???? ⠀ ????Юлия - первая из казахстанок вернулась на корт после пандемии коронавируса и сыграла на турнире WTA в Лексингтоне (США). ⠀ ????Спортсменка должна представить Казахстан на US Open-2020, который стартует 31 августа. ⠀ ????На данный момент она является 33-й ракеткой мира. ⠀ ????В 2020 году Путинцевой удалось провести 19 матчей: 12 побед - семь поражений. Также она сыграла за Казахстан на FedCup. ⠀ ????В этом сезоне она уже заработала 210 тысяч 626 долларов призовых. ????И, кстати, Юлия очень классная и любит, когда её поддерживают во время матчей???? ????IG - @yulia_putintseva
Ранее мы показали вам самую горячую легкоатлетку Казахстана Варвару Назарову.
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????Самая горячая легкоатлетка Казахстана Варвара Назарова @varya_nazarova ????Варвара представляет страну в метании копья. Она входит в состав легкоатлетического клуба Altay Athletics. ????Спортсменка - рекордсменка Казахстана и неоднократно побеждала на чемпионате страны. ????Также в ее активе медали международных соревнований, среди которых награды с юниорского чемпионата Азии. ✍️Она совмещала спорт с учебой в Казахской академии спорта и туризма. ????Варвара не только показывает результаты в спорте, но и классно ведет свой Instagram и делает крутые фото. Только не говорите нам, что вы с этим не согласны????
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