У 18-кратной победительницы турниров серии Большого шлема диагностировали рак

Многократная победительница турниров серии Большого шлема, бывшая первая ракетка мира американка Крис Эверт сообщила, что у нее диагностировали рак яичников.



"Я хотела поделиться тем, что у меня диагностирован рак яичников первой стадии. Мне очень повезло, что врачи обнаружили его на ранней стадии, они ожидают положительных результатов от моего плана химиотерапии", - приводит слова 67-летней Эверт Р-Спорт.



Эверт - 18-кратная победительница турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Она семь раз выигрывала "Ролан Гаррос", шесть раз - US Open, трижды - Уимблдонский турнир, дважды - Australian Open. Всего на ее счету 157 титулов в одиночном разряде и 32 - в парных турнирах.