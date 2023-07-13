16-летняя теннисистка из России решила сменить гражданство. Агент сделал заявление

Восходящая звезда тенниса россиянка Мирра Андреева планирует получить французское гражданство. Об этом сообщает Tennis World USA. Ранее это сделала ее соотечественница Варвара Грачева.

16-летняя Андреева живет и тренируется во Франции. Ее сестра Эрика также теннисистка. Они обе родились в Красноярске, затем жили и тренировались в Москве, после чего переехали в академию в Каннах.

Между тем, агент спортсменки Лев Кассиль заявил, что Андреева не намерена менять гражданство на французское.

"Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является ошибочной. Мы готовим опровержение", - цитирует агента "Чемпионат".

Напомним, Андреева успешно преодолела квалификационный раунд травяного турнира (выиграла три матча) и дошла до 1/8 финала в основной сетке Уимблдона (это первые для спортсменки соревнования на траве). В общей сложности юная Мирра заработала 265 тысяч долларов.

В борьбе за выход в четвертьфинал Уимблдона Мирра проиграла в трех сетах 18-й ракетке мира американке Мэдисон Кис. В обновленном рейтинге WTA она взлетит со 101-го на 65-е место.

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