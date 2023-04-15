"Вы достойно защитили честь страны". Токаев поздравил победителей и призеров ЧА по борьбе

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей и призеров чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Турнир проходил с 9 по 14 апреля в Астане.

"Вы продемонстрировали настоящий бойцовский характер и достойно защитили честь страны. Ваш упорный труд, высокое мастерство и воля к победе, которую вы показывали в течение всего турнира, стали настоящим подарком для всех казахстанских болельщиков. Несомненно, ваши впечатляющие достижения станут хорошей мотивацией для занятий спортом для подрастающего поколения. Государство оказывает всестороннюю поддержку развитию отечественной школы борьбы. Яркое свидетельство тому - блестящие результаты наших борцов на самых престижных спортивных соревнованиях", - говорится в поздравлении Президента.

Глава государства выразил уверенность, что наших спортсменов ждут новые спортивные вершины.

Напомним, что в активе Казахстана в общей сложности семь золотых медалей, четыре из них принесли вольники.

Вольная борьба:

4 золота - Санжар Досжан (до 70 килограммов), Дархан Есенгали (до 74), Болат Сакаев (до 79), Азамат Даулетбеков (до 86);

2 серебра - Ризабек Айтмухан (до 92), Юсуп Батырмурзаев (до 125);

1 бронза - Рахат Калжан (до 57).

Первое общекомандное место.

Женская борьба:

2 золота - Жамиля Бакбергенова (до 72), Эльмира Сыздыкова (до 76);

3 бронзы - Марина Седнева (до 55), Нилуфар Раймова (до 57), Елена Шалыгина (до 68).

Греко-римская борьба:

1 золото - Ибрагим Магомедов (до 72);

2 серебра - Диас Кален (до 82), Нурсултан Турсынов (до 87);

5 бронзовых медалей - Амангали Бекболатов (до 55), Мухамедали Мамурбек (до 63), Алмат Кебиспаев (до 67), Олжас Сырлыбай (до 97), Алимхан Сыздыков (до 130).

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