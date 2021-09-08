В столице Казахстана открыли памятник Жаксылыку Ушкемпирову

В Нур-Султане открыли памятник известному борцу, олимпийскому чемпиону Жаксылыку Ушкемпирову, передает Tengrinews.kz.

Монумент расположен на территории названного в честь спортсмена Дворца единоборств на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Керей, Жанибек хандар.

На церемонии открытия присутствовала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова. Кроме того, среди гостей мероприятия был замечен боксер, олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.

Дворец единоборств был открыт 6 июля 2019 года. Спортивное сооружение на пять тысяч зрительских мест может принять международные соревнования по боксу, борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике и другим олимпийским и неолимпийским дисциплинам. В декабре 2020 года его назвали в честь Жаксылыка Ушкемпирова.

Жаксылык Ушкемпиров - советский спортсмен по классической борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Казахской ССР. Олимпийский чемпион по классической борьбе. Чемпион Казахской ССР по вольной борьбе. Чемпион мира (1981), второй призер Кубка мира (1982), второй призер чемпионата Европы (1980), двукратный чемпион СССР (1975, 1980), серебряный призер чемпионата СССР (1978, 1979), бронзовый призер чемпионата СССР (1973, 1977), чемпион Спартакиады народов СССР (1975).

Жаксылык Ушкемпиров скончался 2 августа 2020 года на 70-м году жизни. Прощание с ним из-за пандемии прошло в закрытом режиме.

Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов

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