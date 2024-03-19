Объявлен состав сборных Казахстана на чемпионат Азии по борьбе

В Бишкеке (Кыргызстан) с 11 по 16 апреля пройдет чемпионат Азии по видам борьбы, на котором выступят и спортсмены из Казахстана, сообщает Olympic.kz.

Вольная борьба:

до 57 кг: Мейрамбек Қартбай

до 61 кг: Асыл Айтакын

до 65 кг: Санжар Мухтар

до 70 кг: Мейиржан Аширов

до 74 кг: Талгат Сырбаз

до 79 кг: Азамат Омиржанов

до 86 кг: Азамат Дуулетбеков

до 92 кг: Адлет Давлумбаев

до 97 кг: Ризабек Айтмухан

до 125 кг: Абылай Совет

Женская борьба:

до 50 кг: Ирина Жанибекова

до 53 кг: Аяжан Маркашева

до 55 кг: Зульфия Яхьярова

до 57 кг: Лаура Алмаганбетова

до 59 кг: Диана Каюмова

до 62 кг: Тыныс Дубек

до 65 кг: Ирина Казюлина

до 68 кг: Мадина Бакбергенова

до 76 кг: Эльмира Сыздыкова

Греко-римская борьба:

до 55 кг: Нурзат Қабдырахимов

до 60 кг: Галым Кабдунасыров

до 63 кг: Ержет Жарылгасов

до 67 кг: Алматбек Аманбек

до 72 кг: Николай Хапко

до 77 кг: Ибрагим Магомадов

до 82 кг: Евгений Поливадов

до 87 кг: Нурсултан Турсынов

до 97 кг: Юсуф Мациев

до 130 кг: Мансур Шадукаев.