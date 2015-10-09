Нуркожа Кайпанов за 65 секунд уничтожил соперника на ЧМ по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов успешно стартовал на чемпионате мира, который проходит в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 74 килограммов он встретился с представителем Косово Эгзоном Хони в рамках 1/16 финала.

Кайпанов одержал разгромную победу со счетом 10:0. На это он затратил 65 секунд.



(Нуркожа Кайпанов. Фото: Дирекция развития спорта©)

Благодаря уверенному старту казахстанский вольник продолжает борьбу за медали.

Напомним, что Кайпанов является чемпионом мира-2024 и обладателем бронзы ЧМ-2025, а также неоднократным чемпионом Азии. В октябре он завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2026 в Японии.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!