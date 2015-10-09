"Не за этим летели в Казахстан". Шестикратный чемпион мира по борьбе остался без золота

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев подвел итоги выступления на чемпионате мира-2026 в Астане, сообщают Vesti.kz.

Российский спортсмен признался, что рассчитывал на более высокий результат, но пообещал вернуться в борьбу за титулы.

Напомним, на мировом первенстве Садулаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 97 килограммов. В схватке за третье место он оказался сильнее представителя Польши Збигнева Барановского со счетом 5:0.

"Бронза, конечно, не тот результат, за которым мы летели в Казахстан. Но это спорт, и мы принимаем любой результат. Альхамдулиллях за всё!

Никаких оправданий, но и никакой трагедии. Всё это - часть большого пути. Сделаем выводы, продолжим работать и с помощью Всевышнего вернёмся в чемпионскую гонку с новыми силами и мотивацией!

Спасибо всем, кто поддерживал меня на трибунах, переживал у экранов и верил в меня до последнего. Я искренне ценю вашу поддержку!" - написал Садулаев в своем телеграм-канале.

Напомним, россиянин является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020), шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

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