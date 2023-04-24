На кону 20 миллионов. Казахстанцы примут участие в международном турнире Борцовской лиги Поддубного

26 апреля в Алматы во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака состоится международный турнир Борцовской лиги Poddubny Wrestling League, в котором примут участие и борцы из Казахстана, сообщают Vesti.kz. Всего в программу PWL-4 вошли 19 встреч с участием лучших борцов мира.

Главные события вечера – встреча двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова (Россия) против действующего чемпиона мира из Кыргызстана Акжола Махмудова в греко-римской борьбе, а также поединок олимпийского чемпиона Заура Угуева (Россия) против действующего чемпиона мира из Албании Зелимхана Абакарова в вольной борьбе.

Также в соревнованиях примут участие олимпийский чемпион Луис Альберто Орта Санчез (Куба), призеры Олимпийских игр Сергей Семенов (Россия), Гаджи Алиев (Азербайджан) и Бат-Очир Болортуя (Монголия), чемпионы мира Анастасия Никита (Молдавия), Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан), Малхас Амоян (Армения), Абасгаджи Магомедов (Россия), призеры чемпионатов мира Жамиля Бакбергенова (Казахстан), Азамат Даулетбеков (Казахстан), Магомед Курбанов (Россия), Батырбек Цакулов (Словакия), Санан Сулейманов (Азербайджан), Айк Мнацаканян (Болгария), Оскар Пино Хиндс (Куба).

В PWL-4 примут участие борцы из 13 стран мира - помимо России, это Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Казахстан, Иран, Куба, Кыргызстан, Молдавия и Монголия, Словакия, Узбекистан.

С кем встретятся борцы из Казахстана



В весовой категории до 72 килограмма Казахстан представит Жамиля Бакбергенова, двукратная серебряная призерка чемпионата мира. Ей будет противостоять двукратная чемпионка России, трехкратная победительница ярыгинского турнира, двукратная чемпионка PWL, победительница Спартакиады сильнейших - 2022 россиянка Ксения Буракова.

В вольной борьбе в категории до 86 килограммов чемпион Азии, пятикратный чемпион Казахстана, бронзовый призер чемпионата мира - 2022 Азамат Даулетбеков, сойдется с победителем Ярыгинского турнира россиянином Арсланом Багаевым.

В той же дисциплине в весе до 79 килограммов силами померятся чемпион Азии казахстанец Болат Сакаев и чемпион России, обладатель Кубка мира россиянин Ахмед Усманов.

Также ожидаются две схватки между юными спортсменами из Казахстана и России.

Гонорарный фонд турнира Борцовской лиги Поддубного (PWL) в Алматы составит 20 миллионов рублей (111 245 400 тенге). Об этом рассказал исполнительный директор Poddubny Wrestling League (Борцовская лига Поддубного) Юрий Федоров.

"Общий призовой фонд турнира составит около 20 миллионов рублей. За 2022 год общие выплаты призовых на турнирах PWL составили 74,3 миллиона рублей (более 413 миллионов тенге). В этом году мы планируем, что призовой фонд будет не меньше", - заявил глава Лиги.

Вечер борьбы PWL будет транслироваться стриминговым сервисом wrestlingtv.ru. Начало эфира в 19:00 по времени Астаны.

Женская борьба

До 53 кг. Призер чемпионатов Европы, чемпионка PWL-2 Милана Дадашева (Россия) — призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, чемпионка PWL-1 Бат-Очир Борортуя (Монголия).

До 62 кг. Трехкратная чемпионка PWL Алина Касабиева (Россия) — чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Анастасия Никита (Молдова).

До 72 кг. Чемпионка Азии и двукратный серебряный призер чемпионатов мира Жамиля Бакбергенова (Казахстан) — двукратная чемпионка России и двукратная чемпионка PWL Ксения Буракова (Россия).

Вольная борьба

До 61 кг. Победитель первенства Азии U-23 Тайирбек Жумашбек (Кыргызстан) — чемпион мира и Европы, двукратный чемпион PWL Абасгаджи Магомедов (Россия).

До 65 кг. Победитель спартакиады сильнейших и двукратный победитель ярыгинских турниров Шамиль Мамедов (Россия) — двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев (Азербайдан).

До 70 кг. Чемпион Европы Курбан Шираев (Россия) — призер первенства мира U-23 Алиакбар Фазлихалили (Иран).

До 74 кг. Победитель Кубка мира Разамбек Жамалов (Россия) — чемпион Европы и Азии, чемпион PWL-3 Ильяс Бекбулатов (Узбекистан).

До 79 кг. Чемпион Азии Болат Сакаев (Казахстан) — победитель Кубка мира, чемпион PWL-2 Ахмед Усманов (Россия).

До 86 кг. Победитель Гран-при Иван Ярыгин Арслан Багаев (Россия) — призер чемпионата мира Азамат Даулетбеков (Казахстан).

До 97 кг. Серебряный призер чемпионата мира Магомед Курбанов (Россия) — серебряный призер чемпионата мира Батырбек Цакулов (Словакия).

Греко-римская борьба

До 60 кг. Чемпион PWL Динислам Бамматов (Россия) — чемпион мира и Азии, двукратный чемпион PWL Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан).

До 67 кг. Двукратный чемпион PWL Аслан Висаитов (Россия) — олимпийский чемпион, чемпион PWL-2 Луис Альберто Орта Санчез (Куба).

До 77 кг. Двукратный чемпион PWL Адлет Тюлюбаев (Россия) — чемпион Европы, призер чемпионата мира Санан Сулейманов (Азербайджан).

До 77 кг. Чемпион России Сергей Степанов (Россия) — чемпион мира и Европы Малхас Амоян (Армения).

До 77 кг. Серебряный призер чемпионата мира, чемпион PWL-1 Сергей Кутузов (Россия) — двукратный призер чемпионатов мира и Европы Айк Мнацаканян (Болгария).

До 97 кг. Призер чемпионата мира Артур Саргсян (Россия) — чемпион Азии, чемпион PWL-3 Узур Джузупбеков (Кыргызстан).

До 130 кг. Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира Сергей Семенов (Россия) — призер чемпионатов мира Оскар Пино Хиндс (Куба).

Главные схватки вечера.

Вольная борьба.

До 57 кг. Олимпийский чемпион Заур Угуев (Россия) — чемпион мира Зелимхан Абакаров (Албания).

Греко-римская борьба.

До 77 кг. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, чемпион PWL Роман Власов (Россия) — призер Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Азии Акжол Махмудов (Кыргызстан).

Борцовская Лига Поддубного — профессиональная борцовская лига с привлечением лучших спортсменов мира и рекордным призовым фондом. В 2022 году лига проходила трижды: дважды в Москве (Россия) и единожды в Бишкеке (Кыргызстан). За это время в ней приняли участие около 1000 борцов из 15 стран мира, среди которых пять победителей Олимпийских игр, четыре чемпиона мира, свыше десяти призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионов Европы и Азии. В 2023 году лига расширит масштаб и географию турниров в мире.

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