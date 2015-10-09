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Вчера 18:43
 

Казахстан завоевал медаль на домашнем ЧМ по борьбе

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Казахстан завоевал медаль на домашнем ЧМ по борьбе Зейнеп Баянова. Фото: olympic.kz©

Казахстанка Зейнеп Баянова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по женской борьбе в Астане, передают Vesti.kz.

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Казахстанка Зейнеп Баянова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по женской борьбе в Астане, передают Vesti.kz.

В схватке за третье место в весовой категории до 50 килограммов она встретилась с бронзовой призёркой чемпионата Европы из Беларуси Натальей Варакиной и победила со счётом 6:1.

Напомним, Баянова в 1/8 финала победила Актенге Кеунимжаеву из Узбекистана, в четвертьфинале прошла Отгонжаргал Долгоржав из Монголии, однако в полуфинале уступила представительнице Индии Нилам.

Эта медаль стала первой для сборной Казахстана в женской борьбе на домашнем мировом первенстве.


 

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