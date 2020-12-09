Двукратный олимпийский чемпион в деле, Кыргызстан тоже. Казахстанские борцы не едут на Кубок мира в Белград?

Считаные дни остались до проведения Кубка мира по спортивной борьбе. Многие сборные уже объявили состав. Однако команды Казахстана пока молчат. Неужели наши борцы пропустят единственный мировой турнир после пандемии? Подробная ситуация вокруг соревнований - в материале Vesti.kz.



Кубок мира было решено провести вместо полноценного мирового первенства, организация которого в этом году оказалась невозможной. Так что КМ стал альтернативной возможностью не только проверить себя после простоя, но и завоевать рейтинговые очки.



Также глава Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович объявил о розыгрыше солидного призового фонда, что добавляет интереса к соревнованиям. Главное же, конечно, это то, что Кубок мира станет первым мировым турниром после мирового карантина из-за пандемии.



И многие борцы страдают из-за отсутствия соревновательной практики. Особенно лидеры, ведь впереди Олимпиада. И крайне важно не растерять все, что удалось набрать во время четырехлетнего цикла.



Кубок мира будет принимать Белград (Сербия). И после того, как UWW объявил о проведении данных соревнований, одними из первых, кто отказался от участия, стали США и Япония.







В Америке решили не рисковать, так как в стране не подходящая ситуация для выезда. Поэтому одни из лучших борцов будут сидеть дома. Япония и вовсе игнорирует все соревнования, которые проходят не на территории страны.



Казахстан долгое время сохранял определенный нейтралитет. Даже перед локальным чемпионатом страны называлась цель сформировать состав на участие в КМ. Так что долгое затишье было понятным.



Но оно затянулось. И становится понятным наверняка, что наши борцы пропустят состязания. А это довольно печальное решение, ведь ЧРК показал, что не все лидеры в форме, не всем удалось выбрать из карантинного штопора. И пренебрегать важным стартом перед началом олимпийского сезона - согласованная растрата ресурсов.



Вряд ли в наших сборных забыли объявить о тех, кто выйдет на ковер в рамках КМ. И тревожно, что в целом нет никакой официальной информации насчет участия в большом турнире.







Тот же Кыргызстан отправляется в Белград. Даже Иран решил выставить усеченный состав, заявив основных лидеров. Едет в Сербию и грозная Россия, которая также выставит флагманов: двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова и четырехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Абдулрашида Садуллаева.



Выйдут на ковер и украинцы, и венгры, и поляки с турками. Также в числе участников азербайджанцы и представители многих других стран. Так что именитых борцов будет хватать, что обеспечит интригу и зрелищность.



Нашим же болельщикам остается только ждать каких-либо вестей от тренерского штаба. Может, все-таки основных лидеров отправят?