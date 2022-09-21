Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Вольная борьба Греко-римская борьба Дзюдо Женская борьба Казакша курес Самбо
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Борьба
Комментарии

Чемпионы Азии из Казахстана получили вызов в сборную мира по борьбе

Чемпионы Азии из Казахстана получили вызов в сборную мира по борьбе
©instagram.com/kazakhstan__wrestling

Жамиля Бакбергенова и Азамат Даулетбеков были приглашены на Кубок мира по вольной борьбе выступать за сборную мира. Об этом сообщает пресс-служба федерации по видам борьбы Казахстана.

Кубок мира по вольной и женской борьбе пройдет 10-11 декабря в США. Пять лучших команд по итогам рейтинга чемпионата мира получают путевки на Кубок. Шестая команда - команда звезд. Состав решается Объединенным миром борьбы (UWW). Выбирают лучших спортсменов с высоким мировым рейтингом среди не отобравшихся стран на Кубок.

Призовой фонд составляет 100 000 швейцарских франков. Команда, занявшая первое место, получит 70 процентов призовых, второе - 20 процентов, третье - 10 процентов.

26-летняя Бакбергенова - двукратная чемпионка Азии (2020, 2022), также она брала золото в 2018-м на чемпионате мира среди молодежи до 23 лет. 28-летний Даулетбеков также выигрывал чемпионат Азии (2022).

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
вольная борьба

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 11:26
Борьба
Чемпионы Азии из Казахстана получили вызов в сборную мира по борьбе Чемпионы Азии из Казахстана получили вызов в сборную мира по борьбе
17 сентября, 23:22
Борьба
Сенсация? Казахстанец оставил без медали призера ЧМ по борьбе Сенсация? Казахстанец оставил без медали призера ЧМ по борьбе
17 сентября, 04:06
Борьба
Казахстанец "сорвал" сенсацию на чемпионате мира по борьбе Казахстанец "сорвал" сенсацию на чемпионате мира по борьбе
16 сентября, 12:41
Борьба
Узбекистан "вернет" медаль Казахстану? Кто претендует на подиум ЧМ по борьбе Узбекистан "вернет" медаль Казахстану? Кто претендует на подиум ЧМ по борьбе
16 сентября, 08:58
Борьба
Прямая трансляция схватки чемпиона Азии за медаль ЧМ по борьбе Прямая трансляция схватки чемпиона Азии за медаль ЧМ по борьбе
16 сентября, 00:25
Борьба
Двукратная чемпионка Азии из Казахстана осталась без золота ЧМ по борьбе Двукратная чемпионка Азии из Казахстана осталась без золота ЧМ по борьбе
15 сентября, 10:51
Борьба
Прямая трансляции схватки двукратной чемпионки Азии из Казахстана за золото ЧМ по борьбе Прямая трансляции схватки двукратной чемпионки Азии из Казахстана за золото ЧМ по борьбе
13 сентября, 22:11
Борьба
Казахстан выиграл дебютную медаль ЧМ по борьбе Казахстан выиграл дебютную медаль ЧМ по борьбе
13 сентября, 19:30
Борьба
Призер Олимпиады из Казахстана получит "второй шанс" на ЧМ по борьбе? Призер Олимпиады из Казахстана получит "второй шанс" на ЧМ по борьбе?
13 сентября, 17:02
Борьба
Чемпион Азии из Казахстана получил конкурента за медаль ЧМ по борьбе Чемпион Азии из Казахстана получил конкурента за медаль ЧМ по борьбе
19 августа, 19:01
Борьба
Казахстан ворвался в топ-5, или сколько медалей добыто на Исламиаде-2022 Казахстан ворвался в топ-5, или сколько медалей добыто на Исламиаде-2022
18 августа, 22:38
Борьба
Казахстан завоевал медаль на ЧМ по борьбе Казахстан завоевал медаль на ЧМ по борьбе
18 мая, 16:05
Борьба
От золота чемпионата Азии до кресла министра в России. Как сложилась судьба казахстанского борца От золота чемпионата Азии до кресла министра в России. Как сложилась судьба казахстанского борца
12 мая, 14:05
Борьба
Казахстан завоевал второе золото на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии Казахстан завоевал второе золото на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии
25 апреля, 13:12
Борьба
Сестры-чемпионки, сенсации и первые в медальном. Как Казахстан выступил на ЧА-2022 по борьбе Сестры-чемпионки, сенсации и первые в медальном. Как Казахстан выступил на ЧА-2022 по борьбе
23 апреля, 18:28
Борьба
Казахстанец победил узбекского борца в схватке за бронзу чемпионата Азии Казахстанец победил узбекского борца в схватке за бронзу чемпионата Азии
23 апреля, 17:30
Борьба
Казахстанский борец стал медалистом чемпионата Азии Казахстанский борец стал медалистом чемпионата Азии
23 апреля, 16:31
Борьба
Казахстанский вольник завоевал серебро чемпионата Азии в Монголии Казахстанский вольник завоевал серебро чемпионата Азии в Монголии
22 апреля, 16:12
Борьба
Казахстан выиграл еще одну медаль чемпионата Азии по борьбе Казахстан выиграл еще одну медаль чемпионата Азии по борьбе
21 апреля, 22:14
Борьба
Казахстанка рассказала о сенсационной победе над чемпионкой мира Казахстанка рассказала о сенсационной победе над чемпионкой мира
21 апреля, 17:37
Борьба
Казахстанка выиграла бронзу ЧА по борьбе Казахстанка выиграла бронзу ЧА по борьбе
21 апреля, 17:21
Борьба
Казахстанка сенсационно выиграла чемпионат Азии по борьбе Казахстанка сенсационно выиграла чемпионат Азии по борьбе
21 апреля, 17:09
Борьба
Казахстанец назвал главный фактор успеха на ЧА по борьбе Казахстанец назвал главный фактор успеха на ЧА по борьбе
28 марта, 13:21
Борьба
Казахстан назвал состав на чемпионат Азии по борьбе Казахстан назвал состав на чемпионат Азии по борьбе
25 февраля 2022, 10:38
Борьба
Казахстанский борец выиграл золото после дерби в Турции Казахстанский борец выиграл золото после дерби в Турции
14 января 2022, 12:04
Борьба
В сборных Казахстана по видам борьбы произошли тренерские изменения В сборных Казахстана по видам борьбы произошли тренерские изменения
27 декабря 2021, 16:02
Борьба
Даулет Турлыханов избран президентом Федерации борьбы Казахстана Даулет Турлыханов избран президентом Федерации борьбы Казахстана
11 октября 2021, 18:45
Борьба
Из позитивного только капитан Кебиспаев. У казахстанских борцов кризис? Из позитивного только капитан Кебиспаев. У казахстанских борцов кризис?
8 октября 2021, 18:07
Борьба
В Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы сменился глава В Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы сменился глава
7 октября 2021, 10:05
Борьба
Ждем золото! Прямая трансляция схваток казахстанок за медали и старта "классиков" на чемпионате мира по борьбе Ждем золото! Прямая трансляция схваток казахстанок за медали и старта "классиков" на чемпионате мира по борьбе

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus