Чемпионы Азии из Казахстана получили вызов в сборную мира по борьбе

Жамиля Бакбергенова и Азамат Даулетбеков были приглашены на Кубок мира по вольной борьбе выступать за сборную мира. Об этом сообщает пресс-служба федерации по видам борьбы Казахстана.

Кубок мира по вольной и женской борьбе пройдет 10-11 декабря в США. Пять лучших команд по итогам рейтинга чемпионата мира получают путевки на Кубок. Шестая команда - команда звезд. Состав решается Объединенным миром борьбы (UWW). Выбирают лучших спортсменов с высоким мировым рейтингом среди не отобравшихся стран на Кубок.

Призовой фонд составляет 100 000 швейцарских франков. Команда, занявшая первое место, получит 70 процентов призовых, второе - 20 процентов, третье - 10 процентов.

26-летняя Бакбергенова - двукратная чемпионка Азии (2020, 2022), также она брала золото в 2018-м на чемпионате мира среди молодежи до 23 лет. 28-летний Даулетбеков также выигрывал чемпионат Азии (2022).

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