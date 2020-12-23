В Алматы пройдет отбор на Олимпиаду и чемпионат Азии по видам борьбы

Объединенный мир борьбы (UWW) выступил с заявлением о корректировках соревновательного календаря на 2021 год. Согласно новым решением, Алматы станет местом проведения двух крупных турниров, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Главный из них - это олимпийская квалификация. Изначально отборочный турнир на Олимпиаду в Токио для борцов Азии должен был пройти в этом году в Китае. Однако из-за тяжелой ситуации на фоне пандемии соревнования были перенесены в Бишкек (Кыргызстан).



Позже организация соревнований в столице соседского государства также была "запечатана". UWW решил перенести старт на 2021 год, а в качестве даты долгое время значился просто апрель без каких-либо чисел.Теперь стало известно, что квалификация пройдет в Алматы с 9 по 11 апреля. В рамках события будут разыграны олимпийские лицензии. И Казахстан имеет все шансы добрать оставшиеся квоты - важно дойти до финалов.Примечательно, что сразу же на следующий день, 12 апреля, в Алматы начнется чемпионат Азии. Так что борцы из азиатских стран будут иметь возможность дважды выступить на соревнованиях, не меняя место дислокации. Завершится старт 19 апреля.Сам сезон в борьбе станет активным с марта 2021 года.Добавим, что на данный момент в активе сборных Казахстана по вольной, греко-римской и женской борьбе восемь лицензий. Их принесли вольники Нурислам Санаев, Алишер Ергали, Данияр Кайсанов, Даулет Ниязбеков, "классики" Мейрамбек Айнагулов, Асхат Дильмухамедов, а также Валентина Исламова и Эльмира Сыздыкова.