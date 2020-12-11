31 медалист мирового первенства и ни одного из Казахстана. В Белграде начинаются разборки между борцами

Уже завтра, 12 декабря, в сербском Белграде стартует первый турнир по борьбе мирового значения после начала пандемии. Ряд стран отказался от участия в Кубке, однако на общее "качество" участников это не повлияло - на ковер выйдут обладатели 31-ой медали чемпионатов мира.



Среди них, к сожалению, не оказалось ни одного казахстанца. Подробности - в материале Vesti.kz.



Одними из первых выбыли из числа участников японцы и американцы. Причем Япония по умолчанию, так как власти страны решили не выставлять своих спортсменов на различных международных соревнованиях, которые проходят за рубежом.



Американцы, которые входят в число основных фаворитов любых мировых соревнований, сразу после официального объявления о проведении Кубка мира взяли время на раздумье. Специальный совет в итоге решил не рисковать здоровьем борцов, оставив их дома.



В усеченном составе в Белград отправились иранцы. А вот Россия предстанет на сербском ковре во всеоружии. Так, российский тренерский штаб заявил и двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова, и четырехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева.



Всего в Кубке мира примут участие 505 представителей вольной, "классической" и женской борьбы из 51 страны мира. При этом свое мастерство покажет 31 обладатель медали чемпионатов мира, включая пятерых победителей мирового первенства в Нур-Султане.







Среди них, правда, не будет казахстанских спортсменов. Наши сборные не выступят в Белграде. И если несколько дней назад информация была из разряда 50 на 50, то сейчас уже факт подтвержден полностью - Объединенный мир борьбы опубликовал список заявленных борцов.



Так что наши борцы остались без соревновательной практики и рейтинговых очков, которые будут разыгрываться в рамках Кубка мира. Они, собственно, пойдут в индивидуальный рейтинг, что в итоге скажется на олимпийской жеребьевке.



Возвращаясь к теме участвующих медалистов, отметим распределение по видам борьбы.



Вольная борьба: три "золота", два "серебра", шесть "бронз";

Греко-римская борьба: одно "золото", три "серебра", семь "бронз";

Женская борьба: одно "золото", три "серебра", пять "бронз".







А на ковре в столице Казахстана побеждали упомянутый выше Садулаев (Россия), Муса Евлоев (Россия), Заур Угуев (Россия), Гаджимурад Рашидов (Россия), Айсулу Тыныбекова (Кыргызстан).



Добавим, что завершится Кубок мира 18 декабря. Призовой фонд составит 300 тысяч швейцарских франков.