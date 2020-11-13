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Никаких рукопожатий, ограничения по спортсменам. Основные "странности" чемпионата Казахстана по борьбе

До него осталось меньше недели.

Никаких рукопожатий, ограничения по спортсменам. Основные "странности" чемпионата Казахстана по борьбе
Фото: olympic.kz©
Новости спорта Борьба
0

Шесть дней осталось до начала чемпионата Казахстана по спортивной борьбе. Лидеры и ближайший резерв соберутся в Алматы, где и разыграют подготовленные комплекты медалей. Правда, у команд будут различные ограничения, в том числе и по численности состава. Обо всех "странностях" республиканского турнира - в материале Vesti.kz.

Прежде всего стоит отметить, что длительное время судьба чемпионата страны была неизвестна. Вроде турнир утвердили, объявили на официальных площадках федерации. Однако затем решение было отозвано. Даже ходили слухи, что в этом году ЧРК и вовсе уже не состоится.


Слухи в итоге не подтвердились. И организаторы все-таки добились разрешения на проведение соревнований. Правда, с некоторыми поправками установленного формата. И речь, прежде всего, о безопасности.

По этому пункту сразу несколько весомых корректировок. Во главе всего предписано полное отсутствие зрителей. Делегациям и организаторам предписано сократить численное количество так, чтобы в составе было менее ста человек. Так что из-за этого, а также для профилактики COVID-19, решено бороться при пустых трибунах.



Сюда же относится решение урезать составы: каждая команда должна иметь в распоряжении 15 спортсменов, двух судей, двух тренеров, одного представителя. Борцы не должны обмениваться рукопожатиями, а во время награждения обязаны соблюдать дистанцию.

Кстати, крайне важно иметь в делегации врача, который будет информировать штаб о состоянии всех спортсменов, изменениях в самочувствии и прочих моментах. ПЦР-тесты должны быть пройдены максимум за три дня до начала соревнований. 

Все объекты, которые будут задействованы во время проведения чемпионата, подвергнутся ежедневной дезинфекции. Более того, турнир будет прерываться на систематическую обработку ковров.



Атлетам и представителям команд ни в коем случае нельзя будет давать интервью (только онлайн), выступать на пресс-конференциях. Также не будут проводиться церемонии открытия и закрытия чемпионата страны.

Выступят же на ЧРК все основные лидеры. Как и в случае с боксом, по итогам соревнований будут формироваться составы из числа тех, кто попадет на пьедестал. У борцов и вовсе ротация будет иметь дополнительную важность - впереди Кубок мира по спортивной борьбе, который пройдет взамен мирового первенства.

Добавим, что 19 ноября состоится жеребьевка у вольников. Завершится же чемпионат 26 ноября. Последние награды будут разыграны среди "классиков".



Фото: olympic.kz©

 

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Метки:
Казахстан борьба vestikz

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