Чемпионат мира-2020 по борьбе. Сборные Казахстана готовы или не стоит ехать?

Объединенный мир борьбы, наконец, принял определенное решение относительно организации в этот непростой год чемпионата мира. В UWW
предварительно решили провести в 2020-м мировое первенство - удалось собрать гарантии 70 процентов национальных федераций. Они обещали выставить команды.
О том, стоит ли ехать в декабре в Сербию нашим сборным - в материале Vesti.kz
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Организация длительное время не могла определиться, стоит ли проводить в этом сумасшедшем 2020-м ЧМ. Более того, предварительное решение не является итоговым. В ноябре UWW проведет еще один финальный сбор. На нем планируют окончательно огласить вердикт, согласовав весь процесс с эпидемиологической ситуацией.
Принимать уникальный по своему чемпионат мира будет Сербия. Там уже приступили к подготовке. Причем не сегодня, а ранее. С того самого момента, когда их национальная федерация изъявила желание и готовность провести у себя турнир подобного масштаба.
Кстати, неудивительно, что на сегодняшний день сразу 70 процентов федераций со всего мира выразили готовность делегировать в страну-хозяйку свои сборные. И наверняка ближе к декабрю число желающих выступить будет выше.
О понятности желаний федераций говорит факт того, что во многих странах проводятся турниры различных статусов. Это касается и лидеров в борьбе. Национальные турниры прошли в США, Китае, России (в виде Кубка), Иране, Украине и так далее.
Там тренерский штаб, да и сами борцы, знают текущий уровень сборной. Знают, что именно натренировали на сборах, какие недочеты следует устранить, ощутили соревновательный дух, получили опыт и перешли на новый уровень после пандемии и серии жестких карантинов.
Более того, речь идет не только о местных первенствах. Страны проводят специальные турниры, на которые приглашаются мировые лидеры. Они соревнуются между собой, дабы не потерять весь свой скилл, сохранить навыки и психологическую подготовку.
Ее, кстати, очень долго набирать. Можно вернуть себе "физику" за какое-то время, а вот психологией придется повозиться.
В США, например, приезжал итальянец Франк Чамисо. Он выступил против еще одной звезды вольной борьбы Кайла Дейка (США). Два двукратных чемпиона мира сразились в рамках большого старта в Остине (победил Дейк со счетом 4-3).
В общем, возможности для поддержания, улучшения кондиций и мастерства были. Поэтому многим ведущим мировым борцам мировое первенство станет не просто каким-то проходящим стартом, а реальной "разборкой", розыгрышем медалей в схватках, ставших уже классикой.
Наши же фавориты находятся в совершенном вакууме. Ни о каких стартах речи не было. Более того, сборы толком не проводились из-за проблем с этой надоевшей всем пандемией. Правда и появившимся "зеленым" коридором мы тоже не воспользовались.
Остается только гадать на тему состоятельности наших команд. С трудом можно поверить, что никто не растерял форму, все в боевой готовности. Длительное время не было турниров, так что обсуждать какую-то колоссальную форму бредовое занятие, если даже чемпионы, которые провели уже многочисленные схватки после карантина, говорят о слабости и трудной адаптации.
И на сегодняшний день чемпионат мира для казахстанских сборных является лишним турниром. Серьезно говорить о каких-то триумфах не представляется возможным. И если раньше работала тема "все в одних условиях", то сейчас наши соперники шагнули далеко вперед.
Ехать ради парочки схваток? А зачем так рисковать здоровьем, если можно провести турнир на уровне республики (с меньшим ущербом для здоровья)? Подключить резерв, молодежь. Продышаться, понять, в какой форме, что потерял, над чем работать. Впереди ведь Олимпиада. Зачем рисковать, отправляясь в Сербию совершенно вслепую?
Прикидки помогут? Вряд ли. Посчитайте, сколько времени борцы без практики. Отсутствие соревнований исключает остальные понятия спорта. Нет его без турниров. Мы ведь говорим не о физкультуре.
Так что ЧМ - это слишком непозволительная роскошь. Хотя, если все-таки проведут национальный чемпионат, то уже определенная картина будет вырисовываться. Тогда можно снарядить нескольких лидеров, добавить огня в турнирную сетку.
Пока же мы далеко позади от многих. Сборы разрешили? Так в других сборных они проводятся уже давно. Даже Открытые чемпионаты организовываются. Ведь риски-рисками, а спортсмену нужен "воздух". Застой - это совершенное зло, помеха в абсолюте.
Так что кризис необходимо устранять. Соревновательный дефицит ударит больнее и ощутимее. Жаль будет весь олимпийский цикл, во время которого атлеты отдавали всего себя. Повторить процесс к Токио - миссия почти невыполнима.
Фото: olympic.kz и teamusa
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