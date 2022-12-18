"Возьмем третью звезду". Зидан обратился к игрокам сборной Франции перед финалом ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Франции Зинедин Зидан обратился к футболистам национальной команды перед финалом ЧМ-2022 с Аргентиной, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Играть в финале чемпионата мира - это детская мечта. Давайте возьмем третью звезду! Вперед, Les Bleus (прозвище сборной Франции. - Прим. ред)!" - написал Зидан в своих соцсетях.

Финальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией в Катаре состоится сегодня, 18 декабря. Начало в 21:00 по времени Астаны.

Французы являются действующими чемпионами мира. На счету "трехцветных" два титула.

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