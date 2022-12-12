Ветеран сборной Португалии оценил Криштиану Роналду на ЧМ-2022

Защитник сборной Португалии Пепе высказался о партнере по сборной – форварде Криштиану Роналду. В субботу, 10 декабря, португальцы уступили Марокко с минимальным счетом 0:1 в четвертьфинале чемпионата мира и покинули турнир, сообщает "Чемпионат".

"Я думаю, Криштиану в порядке. Он наш португальский флаг, который развевается по всему миру. Он внес свой вклад, когда приехал в сборную, и мы должны поблагодарить его", - заявил Пепе.

Марокканцы после победы над Португалией вышли в полуфинал турнира, где сыграют с командой Франции. Другую полуфинальную пару составили сборные Хорватии и Аргентины.

Вероятно, для 39-летнего Пепе и 37-летнего Роналду это был последний чемпионат мира.

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