Уругвай и Южная Корея установили антирекорд чемпионатов мира в XXI веке

Сборные Уругвая и Южной Кореи, по данным ФИФА, не нанесли ни одного удара в створ ворот в матче ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что всего у южноамериканской команды десять ударов и шесть у азиатской. Матч группы H завершился со счетом 0:0.

По сведениям Gracenote Sports, в XXI веке матчей без ударов в створ на ЧМ до сегодняшнего дня не было.

Впрочем, согласно статистике WhoScored и Opta Analyst, у Уругвая имеется одно попадание в створ.

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