Тренер сборной Испании пожелал Месси выиграть ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о желании увидеть аргентинца Лионеля Месси с кубком чемпионата мира по футболу. Но в приоритете для него все равно успех своей команды, сообщает Sports.ru.

"Если Испания не выиграет чемпионат мира, то я бы хотел, чтобы его выиграла Аргентина. Было бы несправедливо, если бы такой игрок, как Лео Месси, ушел в отставку, не выиграв ЧМ. Физические возможности и амбиции аргентинцев делают это возможным, но я бы предпочел, чтобы ЧМ выиграла Испания", - сказал Энрике.

Напомним, что 52-летний Энрике возглавлял "Барселону" с 2014 по 2017 год. Под его руководством Месси провел 158 матчей, в которых отметился 153 голами и 76 ассистами.

На ЧМ-2022, стартующем сегодня, сборная Аргентины сыграет в квартете С, где также выступят команды Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Что касается Испании, то чемпионы мира-2010 сыграют с Коста-Рикой, Германией и Японией в группе Е.

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