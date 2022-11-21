Тренер сборной Франции оценил потерю Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о потере Карима Бензема и поделился ожиданиями от первого матча на ЧМ-2022, сообщает "Матч ТВ".

Перед стартом мундиаля французы лишились из-за травмы своего лучшего нападающего Карима Бензема.

"В нашей команде собраны опытные футболисты. Мы хорошо подготовились к матчу с Австралией. Эта игра не носит характер решающей встречи, но она очень важна. Мы сохраняем спокойствие, понимаем, чего ждать от соперника.

Заменить такого лидера, как Бензема, быстро нельзя. Он лидер в раздевалке, может поговорить с другими игроками. Эти качества свойственны опытным футболистам. Важно и то, что лидер команды привносит в командную игру. К счастью, в нашей сборной достаточно отличных игроков", - заявил Дешам.

Сборная Франции сыграет в группе с командами Австралии, Туниса и Дании. В первом матче действующие чемпионы мира встретятся с австралийцами.

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