Тренер сборной Бразилии столкнулся с жесткой критикой после вылета с ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Бразилии Нето в очень жесткой форме раскритиковал главного тренера национальной команды Тите после вылета с ЧМ-2022, сообщает Sport24.

Бразилия уступила Хорватии по пенальти в 1/4 финала и покинула ЧМ-2022.

"Это вина Тите. Неймар не бил пенальти! Величайший пенальтист в мире. Ты не заслуживаешь быть там. Ты должен был позволить Неймару пробить пенальти.

Ты, осел, который в итоге получает страну, страдающую страну, где люди платят 300 реалов за футболку. Ты не думаешь о людях, о людях на улице, ты идиот. Ты проиграл чемпионат мира так легко.

Я просто подумал: первый пенальти, пусти Неймара. Он не сделал этого, и мы промахнулись. Затем, на последний пенальти, когда соперник забил четыре, он ставит (четвертым) Маркиньоса. Нет! Поставь Неймара, пусть он забьет, ты, имбецил.

Ты худший тренер в истории страны, бразильской сборной, позор тебе как тренеру. Я не собираюсь ругать игроков. Но ты самый большой позор страны, Тите", - заявил Нето.

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