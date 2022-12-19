Сумма впечатляет. Объявлены призовые сборным Аргентины и Франции по итогам ЧМ-2022

Сборные Аргентины и Франции суммарно получили 70 миллионов евро призовых по итогам ЧМ-2022 в Катаре. сообщает RMC Sport.

Источник отмечает, что Аргентина получила 41 миллион евро за победу на турнире.

Уступившая в финале чемпионата мира сборная Франции получила 29 миллионов. При этом Федерация футбола Франции 30 процентов от заработанной суммы направит игрокам и персоналу национальной команды. Остальные денежные средства будут направлены в развитие любительского футбола в стране.

Добавим, что за победу на ЧМ-2018, национальная команда Франции заработала 38 миллионов евро. Общий призовой фонд прошедшего чемпионата мира в Катаре составил 429 миллионов евро.

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