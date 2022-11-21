Судья матча Англия - Иран подвергся критике из-за 24-х добавленных минут

Известный российский комментатор Георгий Черданцев раскритиковал судью матча ЧМ-2022 Англия - Иран за 24 добавленные минуты, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразильский арбитр Рафаэл Клаус в этой игре к основному времени первого тайма добавил 14 минут, а ко второму - десять.

Отметим, что в первой половине матча голкипер иранцев Алиреза Бейранванд получил травму в столкновении со своим защитником. Ему долго оказывали помощь прямо на поле,

"И 24 минуты к футболу добавлять - это клиника. Они вообще знают, что, например, на телевидении есть сетка вещания? Заставь, как говорится, дурака…" - написал Черданцев в своем телеграм-канале "Онжé Жорà".

Напомним, матч Англия - Иран завершился со счетом 6:2 в пользу англичан.

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