Стала известна самая дорогая сборная ЧМ-2022

Портал Transfermarkt составил топ-10 самых дорогих по суммарной стоимости сборных чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Наиболее высокая стоимость игроков оказалось у сборной Англии, вслед за ней идут Бразилия и Франция. Полностью десятка выглядит следующим образом:
Англия (€ 1,26 млрд).
Бразилия (€ 1,14 млрд).
Франция (€ 1,03 млрд).
Португалия (€ 937 млн).
Германия (€ 886 млн).
Испания (€ 872 млн).
Аргентина (€ 645 млн).
Нидерланды (€ 587 млн).
Бельгия (€ 563 млн).
Уругвай (€ 450 млн).
Чемпионат мира в Катаре стартует завтра, 20 ноября, матчем открытия Катар - Эквадор. С расписанием трансляций ЧМ-2022 в Казахстане можно ознакомиться здесь.
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