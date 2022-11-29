"Слишком много лжи". Куртуа высказался о негативных слухах вокруг сборной Бельгии

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал слухи вокруг команды, которая выступает на чемпионате мира в Катаре, сообщает "Чемпионат". Бельгийцы после двух туров набрали три очка. Бронзовые призеры предыдущего чемпионата мира выиграли на старте у Канады но уступили во второй игре команде Марокко.

"В команде нет проблем. Конечно, никто не радуется, когда проигрывает. Эти истории сближают нас. Что произошло в раздевалке? Ничего такого. Я первым туда пришел, был в раздевалке минут 15–20. Ничего не произошло, все были разочарованы. Говорил только тренер. Проблема в том, что распространяется слишком много лжи. Тогда создается ситуация, которой нет. Команда должна избегать такого негатива", - заявил Куртуа.

В заключительном туре Бельгия сыграет с Хорватией.

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