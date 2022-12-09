"Скучная игра". Названо главное условие для успеха Нидерландов в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Нидерландов в 1/4 финала ЧМ-2022 против Аргентины может добиться успеха благодаря тактической и скучной игре, считает журналист газеты Gelderlander Лекс Ламмерс. Об этом сообщает Sport24.

"У Аргентины есть Месси, поэтому из-за его репутации многие думают, что южноамериканцы одержат победу. Да, Аргентина - фаворит, но почему-то кажется, что эта сборная Нидерландов с везучим и опытным Луи ван Галом выйдет в полуфинал.

В исполнении нидерландцев будет тактическая и скучная игра, которую, вероятно, невозможно будет смотреть все 90 минут. Однако этот унылый футбол может принести эффективный результат. Это будет вязкая игра, но на поле, уверен, мы увидим настоящий бой", - сказал Ламмерс.

Матч Нидерланды - Аргентина пройдет сегодня в ночь на 10 декабря. Начало в 01:00 по времени Астаны.

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