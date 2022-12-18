В сборной Аргентины придумали способ отметить победу на ЧМ-2022

Защитник сборной Аргентины по футболу Лисандро Мартинес сказал, что его партнеры по команде решили сделать в случае победы на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом пишет "Чемпионат".

По словам Мартинеса, аргентинские футболисты решили сделать татуировку в память об этом историческом моменте. "Мы дали обещание. Еще не решили, какой будет татуировка, у нас возникли споры по этому поводу. Кто-то хотел набить Кубок мира, кто-то - дату или что-то написанное по-арабски. Были разные идеи", - цитирует Мартинеса La Nacion.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с действующими чемпионами мира - французами. Матч состоится сегодня, 18 декабря, и начнется в 21:00 по времени Астаны. Прямая трансляция доступна здесь.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!