Сборная Уругвая прекратила борьбу на ЧМ-2022

Сборные Уругвая и Ганы провели матч третьего тура групповой стадии ЧМ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы H завершился победой южноамериканцев со счетом 2:0. В составе уругвайцев дубль на свой счет записал Хиорхьян де Арраскаета (26-я и 32-я минуты).

Отметим, что на 21-й минуте игрок сборной Ганы Андре Айю не реализовал пенальти.

Несмотря на победу, уругвайцы, набравшие четыре балла, не сумели выйти в плей-офф турнира, поскольку сборная Южной Кореи с аналогичным количеством очков забила больше мячей - четыре против двух соответственно.

Уругвайцы впервые с 2006 года не сумели выйти из группы.

Отметим, что победителем квартета H стала Португалия, набравшая шесть очков. У Ганы, оставшейся четвертой, три балла.

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