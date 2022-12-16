Сборная Франции рискует потерять двух игроков основы перед финалом ЧМ-2022

Центральные защитники сборной Франции Ибраима Конате и Рафаэль Варан могут пропустить финал ЧМ-2022 против команды Аргентины из-за болезни, сообщает RMC Sport.

Также инфекцию подхватил форвард Кингсли Коман, пропустивший тренировку французской команды 15 декабря. Ранее простуду уже перенесли защитник Дайот Упамекано и полузащитник Адриен Рабьо.

Финал ЧМ-2022, в котором встретятся Франция и Аргентина, состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 21:00 по времени Астаны.

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