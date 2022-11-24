Роналду повторил рекорд Месси по участиям в чемпионатах мира

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37-летний форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура ЧМ-2022 со сборной Ганы. Нынешний чемпионат мира стал пятым для Роналду, в котором он принял участие. Такое же достижение имеют всего четыре игрока: Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес (оба - Мексика), Лотар Маттеус (Германия) и Лионель Месси (Аргентина).
Роналду ранее играл на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Его наивысшее достижение — четвертое место на турнире в Германии в 2006 году.
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