Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

Роналду повторил рекорд Месси по участиям в чемпионатах мира

Роналду повторил рекорд Месси по участиям в чемпионатах мира
©FIFA

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд по числу участий в чемпионатах мира по футболу, сообщает "Чемпионат".

37-летний форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура ЧМ-2022 со сборной Ганы. Нынешний чемпионат мира стал пятым для Роналду, в котором он принял участие. Такое же достижение имеют всего четыре игрока: Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес (оба - Мексика), Лотар Маттеус (Германия) и Лионель Месси (Аргентина).

Роналду ранее играл на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Его наивысшее достижение — четвертое место на турнире в Германии в 2006 году.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Роналду Криштиану Месси Лионель ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus