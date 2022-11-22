Роналду назвал фаворитов ЧМ-2022 и не включил в их число Португалию

Португальская звезда Криштиану Роналду не считает свою национальную сборную фаворитом чемпионата мира-2022 в Катаре. При этом футболист не исключает, что команда может преподнести сюрприз.

"Фавориты турнира? Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Германия. Это команды, у которых самые высокие шансы. Они выглядят лучше всех, в том числе и для болельщиков. Однако в 2016 году Португалия уже показала, что мы способны удивлять и навязывать свою игру.

У сборной Португалии огромный потенциал. Если мы будем лучшей командой, то дойдем до конца. У нас есть молодые футболисты, есть хороший микс игроков", - цитирует Роналду Marca.

Напомним, Португалия играет в группе H против Уругвая, Южной Кореи и Ганы.

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