Роналдиньо отреагировал на сенсацию в отборе на ЧМ-2022

Звездный полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением об отсутствии команды Италии на чемпионате мира-2022, сообщает "Чемпионат".

В полуфинальном стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Италии сенсационно проиграла Северной Македонии со счетом 0:1.

"Без сборной Италии чемпионат мира многое теряет. Для тех, кто любит футбол и зрелищность, как я, отсутствие итальянской команды - печальная ситуация. Никогда бы не подумал, что увижу еще один чемпионат мира без Италии", - приводит слова Роналдиньо La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что в 2018 году итальянцы не принимали участия в чемпионате мира в России, а теперь пропустят мундиаль в Катаре. На Евро-2020 сборная Италии одержала победу, в финале по пенальти обыграв Англию.

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