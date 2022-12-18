Президент Казахстана обратился к эмиру Катара по поводу ЧМ-2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и народ Катара с Национальным днем, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Акорду.

Президент пожелал стране, придерживающейся принципов мира и сотрудничества, дальнейшего прогресса и благополучия.

"Искренне поздравляю Вас с успешным завершением чемпионата мира по футболу, который совпал с этим праздником. Это состязание, ставшее мировым брендом, вновь подтвердило, что Катар – процветающая страна, которая уверенно идет в будущее. Спортивные болельщики и мировая общественность стали свидетелями новых высоких стандартов проведения чемпионата мира" - говорится в телеграмме.

Президент с удовлетворением отметил, что близкие отношения с Катаром, одним из основных партнеров Казахстана в регионе Залива, из года в год укрепляются, а поле сотрудничества расширяется. Он выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям отношения стран будут развиваться на благо народов Казахстана и Катара.

Отметим, что сегодня, 18 декабря, в финале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Франции. Начало матча в 21:00 по времени Астаны.

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