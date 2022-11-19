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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Президент ФИФА раскритиковал защитников прав рабочих на ЧМ-2022

Президент ФИФА раскритиковал защитников прав рабочих на ЧМ-2022
©twitter.com/football__tweet

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал лицемерием заботу европейцев о правах рабочих-мигрантов на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает "Чемпионат".

"Если европейцы действительно переживают о судьбе этих людей (рабочих-мигрантов. - Прим. ред), то они могут создать законные каналы, по которым эти работники смогут переехать в Европу и устроиться на лучшую должность. Дайте им какое-то будущее, какую-то надежду.

Этот односторонний моральный урок со стороны Европы - просто лицемерие. Я удивляюсь, почему никто не признает того прогресса, который достиг Катар с 2016 года.

Мне трудно понять критику. Мы должны инвестировать в помощь этим людям, в образование и дать им лучшее будущее и больше надежды. Многие вещи не идеальны, но реформы и перемены требуют времени", - приводит слова Инфантино с пресс-конференции журналист BBC Шамун Хавез в своем Twitter.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в стране Ближнего Востока. Проведение турнира в Катаре подверглось массовой критике в связи с нарушением прав человека, низкой оплатой труда рабочих-мигрантов и организацией мундиаля. Старт турнира уже завтра, 20 ноября. В матче открытия сыграют хозяева турнира, сборная Катара, и команда Эквадора.

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Метки:
ФИФА Катар ЧМ-2022 по футболу

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