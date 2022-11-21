"Португалия - лучшая команда". Роналду - о шансах успешно выступить в Катаре

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о шансах команды успешно выступить на чемпионате мира в Катаре, сообщает Sport 24.

"Это амбициозная команда, которая голодна и сосредоточена. Так что я уверен, что это (его скандальное интервью) не поколеблет концентрации и концентрации в раздевалке.

Я считаю, что Португалия - лучшая команда на этом чемпионате мира. Но мы должны показать это на поле", - заявил португалец.

Сборная Португалии выступит в группе H, где также оказались команды Ганы, Южной Кореи и Уругвая. В первом матче португальцы 24 ноября встретятся с Ганой.

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