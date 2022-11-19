Польша? Левандовски назвал главного фаворита ЧМ-2022

Форвард "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира, сообщает "Чемпионат". Он высказался о фаворите турнира.

"Сборная Аргентины - фавориты не только группы, в которой мы будем выступать, но и всего турнира. Месси сейчас в отличной форме. Мы понимаем, с кем нам предстоит соперничать", - заявил поляк.

Польша и Аргентина сыграют в группе C. Также в этом квартете команды Мексики и Саудовской Аравии.

20 ноября стартует чемпионат мира по футболу-2022, который пройдет в Катаре.

В групповом этапе 32 команды разбиты на восемь групп (А, В, С, D, Е, F, G, H) по четыре команды в каждой. Первые и вторые команды каждой группы выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч состоится 18 декабря.

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