Первый гол Левандовски на ЧМ-2022 принес победу над главной сенсацией турнира

Сборная Польши одержала уверенную победу над Саудовской Аравией на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами в составе поляков отметились Петр Зелиньски и Роберт Левандовски. Причем для форварда "Барселоны" гол стал первым на финальных турнирах ЧМ.

Победа позволила Польше возглавить турнирную таблицу группы С с четырьмя баллами. На втором месте оказались саудиты с тремя. Чуть позже свою встречу проведут Аргентина и Мексика.

Отметим, что в первом туре Саудовская Аравия сенсационно обыграла аргентинцев (2:1), а Польша поделила очки с Мексикой (0:0).

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