Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

"Он мой друг". Звезда сборной Марокко высказался о конфликте с президентом ФИФА

"Он мой друг". Звезда сборной Марокко высказался о конфликте с президентом ФИФА
©FIFA

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал конфликт с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который произошел после матча за третье место ЧМ-2022 с Хорватией, сообщает "Чемпионат".

Марокканцы уступили хорватам со счетом 1:2.

"Ничего не произошло. Я был зол после окончания матча. Я пошел поговорить с Инфантино и извинился за слова, которые сказал ему. Он мой друг, и я его очень уважаю, так что ничего не произошло", - заявил Хакими.

После финального свистка игроки африканской сборной предъявляли претензии к главному арбитру встречи, но на этом все не закончилось.  Оказывается, Хакими перед церемонией награждения нашел Инфантино в подтрибунном помещении, где оскорбил функционера и обвинил его в том, что в ФИФА не хотят, чтобы Марокко выиграло медали ЧМ. Также футболист раскритиковал назначения судей на матч за третье место, а также на полуфинал с Францией (0:2).

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2022 по футболу Марокко ФИФА

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus