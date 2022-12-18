"Он мой друг". Звезда сборной Марокко высказался о конфликте с президентом ФИФА

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал конфликт с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который произошел после матча за третье место ЧМ-2022 с Хорватией, сообщает "Чемпионат".

Марокканцы уступили хорватам со счетом 1:2.

"Ничего не произошло. Я был зол после окончания матча. Я пошел поговорить с Инфантино и извинился за слова, которые сказал ему. Он мой друг, и я его очень уважаю, так что ничего не произошло", - заявил Хакими.

После финального свистка игроки африканской сборной предъявляли претензии к главному арбитру встречи, но на этом все не закончилось. Оказывается, Хакими перед церемонией награждения нашел Инфантино в подтрибунном помещении, где оскорбил функционера и обвинил его в том, что в ФИФА не хотят, чтобы Марокко выиграло медали ЧМ. Также футболист раскритиковал назначения судей на матч за третье место, а также на полуфинал с Францией (0:2).