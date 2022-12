"Не грусти, брат. Ты вошел в историю". Мбаппе поддержал игрока Марокко после полуфинала ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими после полуфинала ЧМ-2022 в Катаре, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в матче за выход в финал французы обыграли марокканцев со счетом 2:0. Мбаппе и Хакими на клубном уровне вместе играют за парижский ПСЖ.

"Не грусти, брат. Все гордятся тем, что ты сделал, ты вошел в историю", написал Мбаппе в твиттере.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6